¡Qué 'romántico'! Mujer le da un besito a pescado mientras duerme por broma de su novio

Con la llegada de TikTok, las bromas pesadas entre parejas están a la orden del día. En esta ocasión, una mujer se asustó por una broma pesada de su novio.

En el clip compartido por @tobbaliink se puede observar a un joven de nacionalidad española, haciéndole una broma a su novia que se encontraba durmiendo cómodamente en su habitación.

En las imágenes se puede ver que, a pesar del mal olor del animal, la joven decide contestarle el beso, pero segundos más tarde despierta y se da cuenta que no era su novio sino un pequeño pescado. En consecuencia, comenzó a correr y gritar desesperadamente.

Usuarios se mostraron sorprendidos

El material audiovisual se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 13 millones de visualizaciones. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Yo viendo como le avientan el pescado al gato”, “Te juro que se lo tengo que hacer a mi novia jajajaja”, “¿Me dirás qué no olió el pescado? Yo con que entre eso a la habitación pego un brinco”, “Pobre chica, pero las risas que me pegué”, “El gato: ¿Y yo que hice para merecer esto?, “El gato se asustó más que la chica jajaja”, “Dios mío me he reído en alto, me muero si me pasa algo así”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.