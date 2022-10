Joven pide corte de Daddy Yankee, pero el resultado lo decepcionó

TikTok no para de sorprender a más de uno con sus divertidas ocurrencias y esta vez no fue la excepción. En esta ocasión, un joven decidió copiar el peinado de su cantante favorito, pero el resultado no fue el que esperaba.

Daddy Yankee se encuentra realizando su última gira mundial y esta semana estuvo en Perú para llevar a cabo su tan ansiada despedida. Por este motivo, uno de sus fanáticos quiso llevar el mismo corte de cabello que el 'Big Boss'.

En el clip compartido por @carlitrosmb7 se puede observar el preciso momento en el que el estilista le hace la pregunta a su cliente: “¿Daddy Yankee no?”, a lo que el joven responde “Claro que sí, hermano”.

Minutos después, el especialista en peinados finalizó con el pedido del muchacho e incluso señaló que se veía exactamente igual al cantante. También, agregó que todas las chicas lo iban a perseguir hasta por las puras por su increíble parecido con el ‘Cangry'.

Usuarios se mostraron sorprendidos con el hecho

El material audiovisual se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 6 millones de visualizaciones, más de 180 mil 'likes' y casi mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Jajaja ese Daddy Yankee es otro level”, “Era cortarte como Daddy, no robarle la identidad”, “Dicen que después de eso se cortó todo el cabello”, “Asuuu pobre, cuando se dé cuenta querrá regresar por su cabello”, “Se parece más a mi abuelo que se le cayó el pelo”, “¿Dónde queda? Para no ir nunca”, “Y pensar que una vez le corté así a mi hijo y luego me arrepentí”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.