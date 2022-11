Bebé ve a su padre sin barba por primera vez y se asusta porque no lo reconoce

Un bebé tuvo una emotiva reacción al ver a su padre sin barba por primera vez. El pequeño estaba acostumbrado a tocar y jalar la barba de su progenitor, por lo que cuando lo vio afeitado se llevó tremenda impresión.

Sujeto sospechoso

Michael Balderson quien vive en Phoenix, Arizona, decidió compartir con sus seguidores en TikTok el momento en que su hijo lo vio sin barba. El joven se acercó a la cuna de Theo tapándose el rostro con una toalla. Al inicio, el menor sonrió y empezó a reír dándose cuenta de que todo era un juego, pero cuando Michael bajó por completo la toalla y puso al descubierto su cara afeitada, el bebé cambió rápidamente de expresión. Su sonrisa se fue y quedó en shock por algunos segundos.

Su esposa y otros de sus hijos que estaban presenciando la escena no pudieron contener la risa, mientras el pequeñito no salía de su asombro y con sus manos empezaba a palpar la cara de su padre como si quisiera asegurarse de que era él.

A medida que Balderson le hablaba y le hacía los mismos gestos a los que estaba acostumbrado, Theo iba entrando en confianza, como si aceptara que tenía al frente a alguien conocido.

Lee también: ¡Pero si es un amor! Bebé que recién empieza a caminar es disfrazada de abuelita [VIDEO]

Padre de familia se dejará crecer la barba

El video de Michael se volvió viral y algunos medios contactaron al padre de familia para recoger su testimonio.

“Él no lloró. Su mandíbula cayó y golpeó el suelo; me miró en estado de shock. Respiró hondo y se compuso. Después de unos 20 segundos, se dio cuenta de que era yo, pero incluso hacia el final del video no parecía convencido del todo”, contó.

Balderson quien tiene otros tres hijos, recalcó que se volverá a dejar crecer la barba, ya que en casa todos la prefieren.

Lee también: Le hace creer a su esposa que el coche de su bebé está fuera de control y pasa esto

“Mi esposa me prefiere con la barba. Durante toda la vida de Theo me ha conocido con ella, así que creo que también la prefiere, le gusta agarrarla y jalarla”, detalló.