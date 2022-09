Joven se viste de charro y le regala flores amarillas a su novio

¡Que viva el amor! Una pareja de novios se hizo viral en redes, luego que uno de ellos se vistiera de charro para sorprender al otro, llevándole serenata a su casa. Al salir, el joven se encontró con la escena y se mostró muy emocionado.

Como parte de la sorpresa el joven recibió un ramo de flores amarillas y, además, una lluvia de fuegos artificiales iluminó el cielo, mientras ambos se encontraban disfrutando del momento.

Cabe resaltar que regalar flores amarillas se ha vuelto un trend de TikTok, luego de que la recordada protagonista de la serie argentina Floricienta vuelva a interpretar la canción Flores amarillas durante un concierto en Israel.

Luego de recibir las flores, el joven vestido de mariachi no dudó en prometerle “amor eterno” a su novio.

Usuarios se mostraron emocionados con tierna escena

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 3 millones de visualizaciones, más de 500 mil likes y casi 3 mil comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Ustedes dos ya ganaron en esta vida, se ven muy lindos”, “Acabo de conocer la envidia, yo también quiero uno así”, “Ojalá algún día yo pueda ser el protagonista y no el espectador”, “Que bonito, que viva el amor”, “Ayyyyy yo también quiero que me regalen un ramo de girasoles”, “¡Hermoso! Ojalá algún día pueda vivir algo así”, “Se necesitan más como usted”, “Gracias por recordarme que no merezco menos y no estar recibiendo sobras o ser el secreto de alguien”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.