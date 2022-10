Padre llena la cara de harina de sus hijos en un reto viral, pero se lleva una sorpresa al final

¿Qué tanto conoce un padre a sus hijos? Una familia se puso a prueba para conocer cuánto sabe el papá sobre sus retoños, lo que generó risas y las bromas de los cibernautas.

Mientras la madre hacía las preguntas, su esposo jalaba sus caras contra un plato lleno de harina. Sin embargo, luego de un par de minutos, ambos acabaron con la cara totalmente blanca y decidieron regresarle la broma a su papá. El video se encuentra en TikTok y ya se ha vuelto viral en las redes sociales.

¿Conoces bien a tus hijos?

Ese fue el reto que le propuso la madre de la usuaria Marisol Boyzo. Así que se pusieron manos a la obra para poder jugar a una serie de preguntas con su papá, quien tenía que contestar cada pregunta que su pareja le haga sobre sus hijos. El padre le manchaba la cara con harina al hijo que solía comportarse a actuar como indicaba la interrogante.

El padre estaba muy confiado, pues conoce muy bien cómo son sus descendientes y así fue. La tanda de preguntas iba desde quién era el más cariñoso hasta el que más come en la familia, pero lo mejor estaba por llegar. La mamá de Marisol hizo una pregunta final: ¿quién es el más tacaño?, por lo que los dos jóvenes agarraron los platos con harina y se lo tiraron a su papá, dejándolo en el piso y con todo el cuerpo cubierto por el polvo, mientras el resto de sus familiares se estaban riendo.

El video fue colgado en TikTok, donde muchos internautas dejaron sus comentarios. "No se lo esperaba él", "Me hicieron mi tarde, no se lo esperaba, pobre", "No lo vi venir", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.