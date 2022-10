Perrita vestida de la Chilindrina interrumpe transmisión en vivo

En las transmisiones en vivo pueden pasar eventos no premeditados, como en este caso, en el que una perrita captó las miradas de los televidentes por portar un curioso disfraz.

El disfraz de la perrita se ha hecho viral en redes sociales

Un reportero de Latina estaba realizado un enlace en vivo para uno de sus programas, pero no pensó que su protagonismo fuera interrumpido por un curioso animal que paseaba por el lugar. Una perrita tenía puesto un disfraz de la Chilindrina.

El video fue grabado por uno de los hombres de prensa, quien estaba grabando con su celular y captó estas curiosas imágenes. En la publicación colocó como descripción: "Encuentros que suceden en pleno enlace en vivo. El perrito chilindrina apareció en escena".

El video se ha hecho viral en la cuenta de TikTok del canal. A pocos días de ser colgado, ya suma más de 32 mil reproducciones. Como era de esperarse, los usuarios dejaron sus comentarios.

“Esa copia de la Chili me encanta más”, “Se imaginan vivir en Europa y perderse de esto”, “Esa 'chili' me encanta”, “¿y por qué no la entrevistaron?”, “Bien coqueta la chilindrina”, fueron alguno de los comentarios de los usuarios.

