La polémica con el youtuber Borja Escalona sigue más viva que nunca. El influencer fue duramente cuestionado luego de amenazar y ponerse violento con los dueños de un bar en la ciudad de Vigo, en España. ¿El motivo? Se negaba a pagar una empanada que consumió, aludiendo que les había hecho publicidad gratis.

Días después del penoso incidente, Escalona decidió dar su versión de los hechos e intentó justificarse. Sin embargo, hizo una confesión que dejó sorprendidos a los usuarios.

“Soy un sociópata diagnosticado”

Durante una entrevista al programa ‘Ya es verano’, el youtuber se pronunció respecto al episodio violento que vivió en el local. "No están siendo días fáciles, estoy soportando cosas a mi alrededor que como sociópata diagnosticado que soy no es fácil de sobrellevar, demasiadas cosas que no puedo controlar”, señaló.

Borja Escalona trató de justificarse alegando que lo habían sacado de contexto y que previamente él había advertido que iba a comer gratis.

"Llevo tres años luchando contra una sociopatía para intentar llevar una vida social normal. Se han sacado de contexto y se han salido de madre muchas de las actuaciones que yo he tenido porque quizá no se está preparado para el contenido que yo traigo. Está claro que este país da para muy poquito en cuanto a su capacidad de análisis", le dijo al reportero cuando este le cuestionó sobre lo sucedido y otros episodios similares de altercados que tuvo.

La pelea en el bar

El video del youtuber peleando en un bar de Vigo se hizo viral luego que este transmitiera en vivo su llegada al local. Escalona comió una empanadilla, pero no quiso pagar e inmediatamente arremetió contra los encargados diciéndoles que él comía gratis.

"¿Qué quieres que te pague esto? Yo no pago, yo como gratis, te lo he dicho antes de meterme la empanadilla en la boca, si te pago lo que os va a llegar es una factura de 2.500 euros por la promoción que os acabo de hacer", les dijo en su momento.

La situación provocó el rechazo de miles de cibernautas que reprobaron el comportamiento del hombre que ahora tiene su canal de YouTube cerrado.