Youtuber español confesó que Perú es el mejor país para crear contenido: “Es el mejor lugar del mundo”

Perú ha demostrado ser un país con mucha cultura y con una gran gastronomía en Latinoamérica. Por tanto, es una gran fuente para cualquier creador de contenido. Así lo confirmó un reconocido tiktoker y youtuber español, quien elogió al Perú por su variedad.

¡El mejor lugar del mundo!

Un usuario de TikTok (@somosndg) mostró cómo Kevin GG, un influencer español, reveló que Perú es el mejor país para crear contenido. El muchacho europeo resaltó los paisajes y variedad gastronómica de nuestro país.

"Es que un creador de contenido que no te suba contenido en Lima... Es que estás en el mejor lugar del mundo para subir contenido. Claro, es que tienes actividad por todos lados, tienes historia, tienes cultura, tienes comida, porque aquí tienes toda la comida del país", confesó el youtuber.

Además, Kevin GG mencionó que Perú no es solo Lima. El youtuber resaltó que el interior del país no le tiene nada que envidiar a la capital: “Es que Perú no es solo Lima. Hay un lugar, que yo considero una maravilla del mundo, que se llama Choquequirao. La gente no conoce y yo he estado dos veces en Choquequirao y para mí es muchísimo más imponente que Machu Picchu", finalizó el influencer.

Una confesión viral

El video, el cual tiene una duración de 44 segundos, se hizo viral de manera inmediata en la plataforma de TikTok. Hasta ahora, tiene más de 210 mil reproducciones, además de 190 comentarios y más de 11 mil me gustas.

“Es verdad, Choquequirao es otro nivel”, “Choquequirao es lo máximo, el corazón y las piernas te laten”, “Perú es el mejor lugar del mundo. Amo a mi país, orgulloso de ser peruano”, “Así es, el interior de nuestro Perú es una belleza”, “Él está enamorado, tiene los ojos de amor”, “Perú es lo mejor”, “¡Totalmente! Choquequirao acceder ahí es todo un desafío”, son algunos de los comentarios del video.