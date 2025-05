Disney ha dado a conocer malas noticias para los suscriptores de su servicio de streaming. Sus clientes cuentan con aproximadamente un mes para continuar disfrutando de uno de sus canales en vivo más populares. Hulu, servicio que está integrado en la plataforma de Disney+, ofrecerá el canal The Vevo Features Channel hasta este 26 de junio. Luego de esa fecha, sus transmisiones dejarán de estar disponibles.

The Vevo Features Channel es un canal especializado en videos musicales, los cuales son seleccionados y puestos a disposición de los espectadores en base a las temporadas y fechas festivas del año. La razón detrás de esta decisión se debe a que, según lo notificado por Hulu a sus suscriptores vía email, el servicio ya no posee más los derechos de transmisión de los contenidos de The Vevo.

¿Qué otros contenidos puedes seguir mirando en Hulu?

El resto de contenidos disponibles en el servicio de Hulu continuarán plenamente a disposición de los suscriptores, ya que la medida únicamente afecta a las transmisiones del canal The Vevo. Hulu es conocida por series que se tornaron muy populares desde su estreno, como “El cuento de la criada” y la historia gastronómica “The Bear”, entre otros títulos.

Si eres un aficionado al servicio de streaming, debes conocer estas alternativas de compra

Como es sabido, quienes gustan de las series y películas que están en boga suelen consumir contenidos en más de una plataforma. Por ello, existen alternativas para que aquellos que están dispuestos a contratar lmás de un servicio puedan hacerlo de manera más económica y práctica. Por ejemplo, desde el 2023, ciertos clientes elegibles pueden acceder a diferentes contenidos de Hulu sin cambiar de aplicación, como aquellos de FX y Bravo.

Asimismo, es posible adquirir paquetes que incluyen los contenidos de varios servicios, como Hulu, Max, Disney+ y ESPN+. Además, pueden ser obtenidos con o sin publicidad.