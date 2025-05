'The Last of Us': ¿A qué hora ver el capítulo 6 en HBO Max si estás en EE.UU.?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si eres fan de 'The Last of Us' y ya viste el quinto capítulo, seguro estás contando los días para saber qué pasará en el próximo episodio. La historia de Ellie y Dina no da respiro, y cada escena se vuelve más intensa. Nuevas amenazas, giros inesperados y decisiones difíciles mantienen a todos con el corazón en un puño. El mundo sigue siendo despiadado, y nuestros personajes no tienen margen de error. El capítulo 6, en este sentido, llega para sacudirlo todo.

Este domingo se estrena el nuevo episodio y, como siempre, podrás verlo en HBO o en la plataforma Max. Así que si eres de los que vive cada escena como si estuvieras dentro del juego, ve preparando tus snacks y tu rincón favorito del sofá. Dicen que este capítulo será uno de los más intensos de toda la temporada, y ya hay miles de teorías flotando entre los fans. ¿Estás listo para seguir enfrentando el apocalipsis con Ellie? Porque esto apenas comienza.

¿A qué hora sale el capítulo 6 de 'The Last of Us'?

El episodio 6 de la segunda temporada de 'The Last of Us' se estrenará en HBO Max este domingo 18 de mayo de 2025. En esta misma línea, se espera que este nuevo capítulo vea la luz en el horario de siempre: a las 9:00 de la noche (hora de Estados Unidos). Si te encuentras en otro país, estos son los horarios de estreno, así que invitamos a tomar nota:

México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

¿Dónde ver el capítulo 6 de 'The Last of Us 2'?

En cuanto a la transmisión del nuevo episodio de 'The Last of Us', este se estrenará en HBO (canal 524, en DirecTV). A la vez, te recordamos que podrás disfrutar del sexto episodio de la temporada por la plataforma de streaming Max, para lo cual deberás contar con una suscripción activa, cuyo precio varía según el país en el que te encuentres.

Tráiler oficial del capítulo 6 de 'The Last of Us'