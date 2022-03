"Quiero que me llamen, que el hospital vea mi caso": Madre de familia pide ayuda para ser operada de un tumor en el pulmón

Vilma Doris Natividad se ha estado atendiendo en el Hospital Regional de Huacho desde que se enfermó el 21 de diciembre del 2021. | Fuente: Andina

Una madre de familia pidió ayuda el martes, a través del Rotafono, para ser trasladada de Huacho al Hospital Cayetano Heredia de Lima para ser operada de emergencia, luego de que le diagnosticaron un tumor en el pulmón.



Vilma Doris Natividad Huaney relató a RPP que cayó enferma el 21 de diciembre del 2021 tras arrojar sangre. Entonces, acudió al Hospital Regional de Huacho donde en emergencia le indicaron que no había un neumólogo. En el lugar solo le recetaron pastillas, una inyección y la mandaron de regreso a su hogar.

"Nuevamente, cada tres días arrojaba sangre. Iba y solo me daban medicina e incluso el doctor de emergencia me dijo que no había doctores porque estaban de vacaciones o en huelga. 'Ándate a un particular y sácate una tomografía', me dijo".

La mujer señaló que acudió a un consultorio particular gracias al apoyo de sus familiares. "Me saqué la tomografía y me dijeron que yo tenía un tumor en el pulmón", agregó.

Vilma Natividad Huaney afirmó que le recomendaron operarse en un centro particular. Sin embargo, manifestó que no pudo someterse a la operación quirúrgica porque no disponía de aproximadamente 110 000 soles.



"Volví al hospital por el SIS, me dijeron que tenía que sacar una referencia, porque vivo en un distrito, saqué mi referencia y el 16 de febrero me atendió un neumólogo y el doctor me dice 'lleva este documento para que lo manden a Lima'. Dejé todo y lo mandaron el 16 de febrero. Luego me dijo que me iban a llamar. No me llamaban. Yo he ido varias veces a preguntar y me dijo que todavía no hay llamadas y no hay nada. De vuelta estuve arrojando más y más", relató.



Debido a esta situación, Vilma Natividad Huaney decidió ir nuevamente al Hospital Regional de Huacho, donde le dijeron que sus documentos tenían una observación enviada desde Lima.

"No puedo estar así, me tienen que operar. Y la señorita me dijo 'dice el doctor que tiene que hablar con Lima con el doctor que te ha atendido'. Entonces, '¿cómo hago?', le dije y me respondió: 'No, yo voy a hablar'. Entonces, 'cuándo puedo venir?', 'el lunes', me dijo y así me tienen", afirmó.

"Quiero que me llamen, que el hospital vea mi caso, si es para operarme porque yo paro arrojando sangre. Tengo mi hijita, me levanto y trabajo para mi hijita, porque no tengo a nadie. Eso me preocupa bastante", dijo.

