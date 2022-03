Familia pide ayuda para encontrar a hombre desaparecido desde hace dos semanas en Los Olivos

La familia teme por la integridad de José Chara Gutiérrez. | Fuente: Rotafono

Los familiares de José Chara Gutiérrez (52) hicieron un desesperado pedido de ayuda para encontrar al hombre, que está desaparecido desde hace dos semanas en el distrito de Los Olivos.

A través del Rotafono, sus parientes contaron que el pasado 7 de marzo José Chara Gutiérrez salió de casa con destino a su trabajo en el Mercado Chavarría, donde brindaba el servicio de seguridad; pero nunca regresó.

“Él sale a las 3:19 p.m. aproximadamente de la casa y se va con la ropa de trabajo; pero no regresa hasta el día de hoy. No llevó ni una tarjeta, no se llevó sus otras zapatillas ni otro zapato”, indicó Ana Sáenz, esposa del desaparecido.

Preocupación

La familia se mostró muy preocupada, ya que días antes de su desaparición José Chara Gutiérrez había sido amenazado por sujetos desconocidos.

Ana Sáenz contó que su esposo también trabajaba como seguridad en eventos, donde habría tenido un altercado con algunas personas.

Por ello, hicieron una invocación a la Policía Nacional a redoblar esfuerzos para poder ubicar al hombre, único sustento de su familia.



