Padre pide ayuda urgente para conseguir cama UCI para su hija internada en el Hospital Casimiro Ulloa

El padre de la pequeña Kendra precisó que ya van 11 días que duerme junto a su esposa en el hospital Casimiro Ulloa sin obtener una respuesta positiva para su hija. | Fuente: RPP

Un padre de familia pide ayuda con el objetivo de conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro especializado para su hija de tres años, quien está internada en el Hospital Casimiro Ulloa, en el distrito de Miraflores.

A través del Rotafono, Giancarlo Vergara Espinoza explicó que la pequeña Kendra, quien se encuentra en estado de coma, necesita ser operada de un tumor en la cabeza.

"Mi hija llegó en un estado de coma cuando la trajeron acá. Mi hijita ahora lo que necesita es una cama UCI y está con un ventilador mecánico, con sondas y le paran haciendo dormir. Los médicos me han dicho que ella necesita de emergencia un hospital pediátrico y nos dicen que no hay", relató.

El padre de Kendra precisó que ya van 11 días que duerme junto a su esposa en el Hospital Casimiro Ulloa sin obtener una respuesta positiva.

"Trabajo el día a día, soy taxista, pero a veces las cosas no me alcanzan. Me las tengo que arreglar como sea porque las cosas que me piden para pediatría acá no hay, ya que es un hospital de adultos. Mi hija en sí necesita de emergencia una cama UCI", indicó.

"Mi hija vive por un ventilador mecánico"

Además, Giancarlo Vergara señaló que son 500 a 600 soles aproximadamente que gasta a diario en el Hospital Casimiro Ulloa.

"Tengo que trabajar en la noche y estar acá en el día porque a veces me piden varias cosas como sondas y eso cuesta caro", afirmó.

"Estoy solicitando al Ministerio de Salud que mi hijita le consigan una cama UCI, porque prácticamente me dicen que mi hija vive por un ventilador mecánico y mi hija necesita ser operada de emergencia porque tiene un tumor. Ella nació con hidrocefalia", añadió.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Leslie Soto, médico infectólogo del hospital Cayetano Heredia, respondió las llamadas de los oyentes sobre la viruela del mono. De esa manera aclaró muchas dudas y mitos en torno a esta enfermedad que puede ser adquirida por cualquier persona si no cumple con los protocolos de bioseguridad y las medidas de protección.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.