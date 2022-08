Ofrendas florales por Diego Bertie | Fuente: RPP/Instagram Diego Bertie

Diversos admiradores del actor, cantante y compositor Diego Bertie llegaron, durante la noche y madrugada de este sábado, a los exteriores del edificio en Miraflores donde residía para dejar adornos florales por su repentino fallecimiento.

Los seguidores del desaparecido artista también dejaron fotografías con mensajes y algunas cartas en la puerta del edificio.

RPP Noticias constató incluso que algunas personas que manejaban sus vehículos por la zona se detenían brevemente para que sus mostrar sus respetos.

Noticia del fallecimiento y reacciones



En la mañana del viernes, se conoció que Diego Bertie murió a consecuencia de la caída que sufrió desde lo alto del edificio en el que residía en el distrito de Miraflores.



El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa informó que Diego Bertie ingresó al nosocomio a las 04:10 de la madrugada, y fue atendido de manera inmediata por los profesionales de la salud, quienes confirmaron su fallecimiento.

Tras conocer la triste noticia, el Ministerio de Cultura lamentó profundamente, a través del Twitter, el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, "reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos".

Además, diversos figuras que compartieron su vida y sus espacios artísticos con la popular figura también demostaron su pesar.

