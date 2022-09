Joven estudiante pide apoyo para comprar medicinas que no cubre el SIS

Stefany Cárdenas precisó que los nombres de los medicamentos que necesita son Dienogest y Feranin. Foto: Referencial | Fuente: Andina

Una joven estudiante solicitó apoyo este miércoles para comprar medicinas que no cubre el Seguro Integral de Salud (SIS), tras ser diagnosticada con endometriosis.

A través de Rotafono, Stefany Cárdenas explicó que los médicos le extirparon un ovario y una trompa de falopio tras tres intervenciones

"Me tuvieron que extirpar ya que encontraron un quiste, que es un tipo de tumor, y para poder controlarlo tuvieron que extirparme el ovario y la trompa", relató.

Estudiante pide apoyo para comprar medicinas que no cubre el SIS | Fuente: RPP

"La medicación que es cara"

Stefany Cárdenas precisó que los nombres de los medicamentos que necesita son Dienogest, que es para la endometriosis, y el otro medicamento es Feranin, que es para la anemia.

"Pediría por favor que me pudieran ayudar con la medicación que es cara, demasiado cara, tengo que tomarlas mensualmente y de por vida. Les pediría que por favor me puedan ayudar con la medicación, ya que estoy estudiando y he tenido que dejar de trabajar por estas tres intervenciones", dijo.

Además, Stefany Cárdenas indicó que las personas que deseen apoyarla pueden hacerlo a través del teléfono con el número 968 949 979.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Gabriela Calderón Valencia, cirujana oncológica de mamas y tejidos blandos, explicó que se denomina grupo joven para cáncer de mama cuando la mujer es menor de 40 años. Precisó que en países desarrollados la prevalencia es de 5% a 7 % en menores de 40 y en países no desarrollados un 20% por ciento. Podría ser por falta de atención oportuna y a la falta de diagnóstico adecuado. Señaló que muchas veces la paciente joven llega con síntomas y no se les hace caso y el médico tratante debe ser muy minucioso con el grupo de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Deben acudir a un nivel primario y si no encuentra solución, debe ir a un segundo nivel de atención.

