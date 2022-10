SJL: madre pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida hace más de 20 días

María Paz Balarezo Tamani (15) está desaparecida desde el pasado 18 de septiembre. | Fuente: Rotafono

La señora Gemy Marita Tamani hizo un desesperado pedido de ayuda para encontrar a su hija, María Paz Balarezo Tamani (15), que está desaparecida desde el pasado 18 de septiembre, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

A través del Rotafono, la mujer contó que aquel día su hija salió de casa para ir a comprar, pero nunca regresó. Desde aquel día, la adolescente es intensamente buscada, pero no se sabe nada de su paradero.

La madre descartó haber tenido alguna discusión con su hija antes de su desaparición. Según dijo, ese día le pidió a la menor que vaya a comprar a la tienda, pero no regresó a casa.

Demora en la comisaría

Gemy Marita Tamani aseguró que la Policía Nacional demoró en aceptar su denuncia en la Comisaría PNP La Huayrona, porque -le dijeron- tenía que esperar a que su hija regrese por su cuenta.

“El comisario me dijo “No señora, tiene que esperar. No puede poner así la denuncia. Tiene que esperar a que regrese (su hija)”. “Va a regresar. Cuando ella regrese, me la traes para yo hablar con ella”, me dijo”, relató la mujer.

Según la madre, recién pudo interponer la denuncia por desaparición el 27 de septiembre, casi diez días después de perder a su hija.

El día de su desaparición, María Paz Balarezo Tamani llevaba un vestido con polo manga larga color lila, además de zapatillas de color blanco con celeste.



