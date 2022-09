Un escolar de 13 años está grave tras ser atropellado por una cúster en Surquillo

El menor herido está internado en el Hospital Casimiro Ulloa. | Fuente: RPP / Xenia Martínez

Un escolar está grave tras haber sido atropellado por una cúster de transporte público a su salida del Colegio Federico Villarreal, a la altura de la cuadra 24 de la avenida Tomás Marsano, en el distrito de Surquillo.

El menor, de 13 años, fue llevado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, donde su pronóstico es reservado, relató a través del Rotafono Juana Arias, madre del menor.

“Al llegar (al hospital) ya había llegado su papá y escuché que el doctor le decía que la situación era crítica y que le estaban drenando aire de los pulmones”, comentó entre sollozos.

“La verdad no tenemos un diagnóstico real, solo me han dicho que está bastante crítico. Ha estado en Trauma Shock. Cuando salió, me destrozó el alma; porque lo vi muy golpeado. Ssu frente toda reventada”, añadió.

Justicia para su hijo

La mujer hizo un desesperado pedido de ayuda para afrontar los gastos del tratamiento de su menor hijo.

“Este chofer tiene un SOAT que no tiene mucha cobertura y ya nosotros vamos gastando como 400 soles. Gracias al apoyo de mamitas (del colegio), que han venido a darme su apoyo”, comentó.

Además, exigió que todo el peso de la ley caiga sobre el chofer culpable del accidente. “Este desgraciado está hablando que mi hijo se ha aventado. ¡Cómo va a decir tremenda estupidez! Todo por salir en libertad. En lugar de pensar salir en libertad, debió preguntar cómo está mi hijo”, manifestó la señora.



