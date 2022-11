Junta directiva solicita apoyo para olla común en el distrito limeño de Villa María del Triunfo | Fuente: RPP

Un grupo de madres de familia de la olla común llamada “Las Vecinas Unidas” piden ayuda de las autoridades. Esta ollita común está ubicado en el asentamiento humano 30 de octubre, en la parte baja en la zona José Carlos Mariátegui del distrito capitalino de Villa María del Triunfo. Las madres piden donaciones para seguir alimentando a las familias más necesitadas y en estado de pobreza que viven en la zona.

La presidenta de esta olla común, Nancy Lizana Chapa, se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias y comentó que son alrededor de 30 familias a las que ayudan. Entre ellos se encuentran niños, ancianos y madres que no cuentan con trabajo para poder sustentar a sus familias.

Ante esta situación, las madres de la olla común hacen un llamado a todas las personas para que puedan colaborar. Las madres requieren fideos, leche, arroz, y víveres para seguir preparando el desayuno, almuerzo y cena.

La olla común “Las Vecinas Unidas” no cuentan con el apoyo de las autoridades locales. | Fuente: RPP

Olla común se sustenta por sí sola

La señora Nancy comentó que la olla común nació hace dos años en medio de la pandemia de la COVID-19, tras observar los diversos casos sociales que existían en la zona. Al ver a adultos mayores y familias que no contaban con trabajo, decidieron formar una junta directiva y crear la olla común “Las Vecinas Unidas”.

Asimismo, indicó que no reciben ningún tipo de ayuda por parte de la Municipalidad de Villa María del Triunfo y que no han sido escuchadas hasta el día de hoy. Las madres están también indican que no han recibido el Bono Alimentario que el Gobierno estaba entregando a todas las ollas comunes como forma de apoyo para que se sigan manteniendo.

Ante esta situación, las madres tienen que usar sus propios ingresos económicos para comprar los alimentos de acuerdo con sus posibilidades.

La Junta directiva de la olla común utiliza sus propios ingresos para comprar los alimentos | Fuente: RPP

Las madres de la olla común se las ingenian para recaudar fondos. Se organizan entre ellas y preparan picarones y arroz con leche para vender. Con estos ingresos pueden comprar los insumos para preparar y dar alimento a todas las familias vulnerables.

De igual manera, se organizan para recorrer los mercados de la zona y pedir donaciones de verduras; sin embargo, lo que reciben no alcanza debido al incremento de los alimentos en los últimos meses.

