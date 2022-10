Alessandro del Piero confía en que México dará la sorpresa en Qatar 2022: “Dará la sorpresa como Croacia en Rusia 2018”

El Mundial Qatar 2022 está próximo a empezar y muchos personajes históricos del fútbol ya hacen sus predicciones sobre lo que sucederá en las canchas. En esta oportunidad, Alessandro del Piero habló acerca de sus impresiones de cara al máximo torneo de fútbol y se refirió a la selección mexicana de la cual espera sea la sorpresa del evento.

Alessandro del Piero: “Espero que México de la sorpresa como Croacia”

El histórico delantero italiano reconoció que México no es el equipo favorito para el Mundial Qatar 2022, pero tiene la esperanza que se “convierta en el caballo negro” como ocurrió con la selección de Croacia en Rusia 2018.

“México no es favorito, pero siempre en el Mundial tenemos una sorpresa, espero que México sea la sorpresa como Croacia cuatro años antes. Siempre hay un equipo que nunca dice no”, declaró Alessandro del Piero a Misión Qatar de TUDN.

El equipo de Gerardo Martino se ubica en el Grupo C, junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita y ya cuenta con la lista preliminar de jugadores que irán al Mundial. No obstante, el desempeño del ‘Tri’ ha sido bastante cuestionado por la prensa nacional e internacional.

Selección Mexicana: Gerardo Martino presenta los nombres que estarán en la pre lista de Qatar 2022









Alessandro del Piero y su ‘apuesta’ para el campeón de Qatar 2022

Durante la conversación con el mencionado medio, el ex jugador de la Juventus también señaló estar triste porque Italia no jugará en la Copa del Mundo. No obstante, él ya tiene algunos de sus equipos favoritos para alzar el ansiado trofeo.

“Francia, Argentina, Brasil y Alemania porque Alemania es Alemania. Inglaterra ¿por qué no? tiene talento, está en un momento malo, pero tiene talento. Después Portugal, España, Bélgica, esos son los equipos que, por talento, historia y muchas cosas, son los mejores. Pero necesitan jugar el Mundial”, precisó.

Cuauhtémoc Blanco arremete contra la Selección Mexicana: "Falta que se pongan los pantalones"

Asimismo, Alessandro del Piero subrayó que el hecho que el mundial se dispute casi a finales de año dará la oportunidad a los jugadores de ofrecer un gran espectáculo sin la carga física de haber jugado toda la temporada completa.