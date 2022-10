Alexia Putellas y el mensaje que dejó pensativo a Ibai: "Lo que tengo que hacer para que me entreviste"

Alexia Putellas ganó su segundo Balón de Oro y no tuvo mejor idea que celebrarlo junto a Ibai Llanos, el streamer español que es la sensación de las redes sociales.

La jugadora del F.C. Barcelona pudo conversar con el creador de contenidos vasco luego de llevarse el premio. Ambos charlaron por unos minutos, donde la futbolista le jugo una broma a Ibai, ya que era la primera vez que la entrevistaba.

La divertida entrevista entre Ibai Llanos y Alexia Putellas

Ibai Llanos está acostumbrado a tener entrevistas con distintas personalidades. Ya charló con jugadores de la talla de Lionel Messi, Sergio Ramos, 'Kun' Aguero, entre otros. Eso hizo pensar a sus seguidores que siempre ponía como prioridad al futbol masculino, pero aprovechó la última edición del Balon de Oro 2022 para hablar con Alexia Putellas, la ganadora a mejor jugadora femenina.

El streamer abrió la conversación de una manera amigable, resaltando el logro obtenido por la jugadora del F.C. Barcelona. "Hola, Alexia, buenas noches. ¡Muchas Felicidades! Primera vez que hablo contigo y es consiguiendo el segundo Balón de Oro. Te vimos aquí el año pasado y ahora recibes el segundo. ¡Enhorabuena!", dijo Ibai.

"Lo que tengo que hacer para que me entrevistes", fue la respuesta de la centrocampista del cuadro catalán. El vasco es muy conocido por su trato cercano con sus entrevistados, algo que sabía Alexia, quien decidió jugarle una broma al inicio de su charla. A pesar de ello, los dos siguieron hablando por un buen tiempo, donde Putellas declaró extrañar "sentirse futbolista". "A ver, voy a ir en función a mi rodilla. No me voy a permitir volver en un nivel que no me permita dar lo que daba antes", finalizó.