Alphonso Davies revela la depresión que sufre como futbolista profesional: “No tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo”

¡Mucha fuerza! Alphonso Davies es uno de los futbolistas más reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, para sorpresa de sus fanáticos, el capitán de la Selección Canadiense reveló que no se siente bien emocionalmente desde hace meses. El popular Phonzie confesó sentirse solo, ya que su familia no vive en la ciudad.

No la pasa bien

En una de sus transmisiones en su canal de Twitch, Alphonso Davies decidió mostrarse sincero ante su público. Él brindó detalles del mal momento que vive actualmente en Múnich. Pese a ganar un salario millonario como futbolista del cuadro bávaro, el jugador norteamericano confesó que se siente un perdedor en la vida.

“Es un poco preocupante no tener algo que hacer, sobre todo cuando todos tus amigos tienen trabajo”, mencionó el futbolista del Bayern. “La vida del futbolista profesional es genial para relajarse y disfrutar, pero la dificultad está en que después del entrenamiento no hay nada que hacer”, explicó Davies.

Familia ausente

El actual lateral izquierdo de la Selección canadiense entristeció a miles de sus seguidores al confesar que la ausencia de sus familiares lo desmotiva día a día. “Como no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo. Probablemente tengo como cinco amigos. Soy un perdedor popular”, aseguró el canadiense de ascendencia ghanesa.

La dura confesión de Alphonso Davies es una gran demostración de que el dinero no siempre te da la felicidad. La ausencia de los seres queridos del futbolista le generan una enorme soledad, a la que no ha podido afrontar por la falta de amistades. Más allá de tener éxito al ser considerado un jugador de élite, el canadiense no tiene ningún pasatiempo durante sus tiempos libres.