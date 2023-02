Paolo Guerrero y el hincha que predijo su primer gol en Racing: “Fue increíble”

Racing Club derrotó por 3-1 a San Martín Formosa en un duelo disputado este miércoles 22 de febrero por la Copa Argentina. El peruano Paolo Guerrero, flamante fichaje de la Academia, convirtió su primer gol con la camiseta ‘blanquiceleste’. En una entrevista con TyC Sports, el delantero nacional contó una curiosa anécdota que vivió con un hincha previo al encuentro.

La felicidad de Paolo Guerrero

El delantero peruano Paolo Guerrero se mostró emocionado tras marcar su primera anotación con la camiseta de Racing Club de Avellaneda. El Depredador, quien no marcaba desde agosto de 2021, reveló que un hincha de la Academia predijo su gol en el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de la Resistencia.

"Me tomé unas fotos con los hinchas, después del recibimiento que tuvimos en el hotel. Fue increíble. Uno de los hinchas me dijo que iba a ser un gol por todo el tiempo que había tomado para ellos”, declaró el exatacante de la Selección Peruana en una entrevista con el medio argentino TyC Sports.





Estancia en Racing

Paolo Guerrero también se refirió a su adaptación en el esquema táctico del entrenador Fernando Gago. “Más allá del sistema táctico de Fernando, yo tengo que adaptarme al equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco, pero si la pelota no llega, crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol", señaló el exdelantero de Internacional de Brasil, quien jugó su tercer encuentro con Racing Club.

Asimismo, Guerrero también se refirió al puesto titular de delantero centro en la ‘Academia’. "Lo voy llevando con mucha tranquilidad. Vengo manteniendo conversaciones con Fernando. Lo tomo con tranquilidad. Cada vez me voy sintiendo mejor, más cómodo. Al final, lo que yo más quiero es estar a disposición de Fernando”, mencionó el excapitán de la Selección Peruana.