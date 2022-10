Andrés Iniesta sobre su depresión: "Perdí las ganas de vivir"

Andrés Iniesta ha sorprendido al mundo del deporte por sus duras declaraciones sobre la etapa más difícil de su vida. Esto ocurrió en el conocido podcast The Wild Project que lo conduce Jordi Wild.

Andrés Iniesta confesó haber tenido depresión

Durante dicha entrevista, el jugador español habló de muchos temas, pero lo que más llamó la atención se dio cuando recordó la depresión que sufrió a raíz de la muerte de su amigo y compañero de selección Dani Jarque.

“No tenía ganas de vivir. Era mi cuerpo, pero porque tenía que existir. No tenía esa alegría o energía que debe tener la vida. Te hacen pruebas y estás bien, pero tus notas que algo no funciona. Te metes en tu cuerpo y tu mente, donde todo lo ves negro. Deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer”, confesó Iniesta.

Pero no solo eso, el español recalcó que este trastorno de salud mental es un sentimiento indescriptible, pues no solo se trata de estar triste.

“Estaba en mi casa con mi novia en el sofá pero era como abrazar una almohada. O estaba con mis padres y era igual. Y no es estar triste por haber perdido un partido, porque te ha dejado tu novia o porque un amigo te ha discutido. Es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes no lo puedes comprender”, comentó el deportista.

Asimismo, exjugador del Barcelona reveló que aún se sigue tratando con especialistas, con el fin de que puedan ayudarlo a salir de esta situación.

“Sigo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera”, señaló.

Andrés Iniesta habló sobre Lionel Messi

Cabe recalcar, que el futbolista no dudó en recordar con cariño a Lionel Messi, pues lo considera mucho.

“A nivel futbolístico, no he visto a nadie como él. No solamente en los partidos, también en los entrenamientos. Lo he visto hacer cosas increíbles. Es el número uno, no hay otro, está por encima de cualquiera”, acotó.