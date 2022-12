Argentina pide tarjeta de crédito prestada a clienta para viajar a Qatar, pero no tiene pasaje de regreso y entradas

¡Todo por la Albiceleste! Argentina es una fiesta. Miles de hinchas se reúnen en los lugares emblemáticos del país a la espera de la final del Mundial Qatar 2022 que disputará su selección frente a Francia. Incluso, algunos fanáticos han organizado un viaje de último minuto para trasladarse a Doha y ver en vivo y en directo el encuentro, entre ellos Giuliana Sadi.

La argentina de 26 años viajó por segunda vez consecutiva al país árabe para ver a la Scaloneta disputar el partido definitorio. La hincha estuvo en todos los partidos de la fase de grupos y octavos de final de Argentina, pero regresó a su país natal para disfrutar del resto de la Copa del Mundo junto a su familia.

“Me fui de Buenos Aires el 15 de noviembre y llegué el 17 a Doha. Fui a todos los partidos, hasta que me di cuenta de que se me iba a pasar el Mundial sin festejar un partido con mi mamá. Mi hermana me extrañaba mucho y quería volver”, contó a TN.

Mientras festejaba junto a su madre y hermana el pase de la Scaloneta a la final, Sadi pensó en regresar al país árabe.

“Festejé con mi mamá y mi hermana en Lomas de Zamora. También con mis clientas en la plaza, pero ahí mismo pensé en volver a Qatar. Ahora para venir saqué un pasaje con Ethiopian Airlines. Salió de Buenos Aires, luego una escala técnica en San Pablo, escala en Etiopía, otro vuelo a Arabia Saudita y después a Doha. Llego a Qatar a 11 horas del partido contra Francia”, contó la hincha.

Hincha está sin entrada para final y pasaje de regreso

Gracias a una clienta, Giuliana Sadi pudo conseguir el dinero para regresar a Qatar, sin embargo, no cuenta con pasaje de vuelta, solo con un saldo extra para comprar su entrada.

“La tarjeta me la prestó una clienta que justo estaba en local cuando yo pasaba la mía y no se aprobaba el pago… El pasaje de vuelta no lo tengo tampoco, después veré. En Argentina tramité una tarjeta, se me tienen que generar los plásticos y cuento con eso para sacar los pasajes de vuelta. Muchos amigos y muchas clientas me ofrecieron ayuda”, finalizó.