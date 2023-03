AuronPlay confirma que TortillaLand 3 no se realizará en 2023: “Es probable que nos esperemos hasta el próximo año”

¡Rompió las ilusiones! La serie de Minecraft ‘TortillaLand’ es una de las más aclamadas por la comunidad de Twitch. Muchos fanáticos de diferentes streamers, que participaron en las anteriores, esperan su tercera edición. Sin embargo, según AuronPlay, organizador de la serie, esta nueva secuela deberá esperar hasta el 2024.

Lee también: Edgar Álvaro de los Troncos FC se tatuó el logo de la Kings League

Se atrasa TortillaLand 3

Luego de regresar de su descanso por las polémicas que afrontó, AuronPlay reactivó el feedback con millones de sus seguidores. Ellos le consultaron sobre el posible regreso de la serie TortillaLand.

Para el lamento de la comunidad de Minecraft, el popular ‘Calvo’ confirmó que la tercera edición de TortillaLand no se realizará este año. ¿La razón? El streamer español quiere adentrarse en proyectos que le permitan descansar, por lo que no cree que sea el mejor momento para reabrir el servidor.

“¿Este año habrá Tortilla? No lo creo. No creo que este año meta un TortillaLand, no por nada eh, sino porque no creo que meta ese evento este año. Es probable que no, que nos esperemos en todo caso al año que viene”, mencionó el streamer español durante una de sus transmisiones de Twitch.

Lee también: Barcelona venció 1-0 a Real Madrid por la Copa del Rey y las redes explotaron con divertidos memes

Segunda edición de Minecraft Extremo

No todas fueron malas noticias. Auron reveló que se encuentra realizando los preparativos para la segunda edición de Minecraft Extremo.

“Lo que sí metería, en mi opinión, son las ideas que tengo en la cabeza. Lo que sí metería, a lo mejor en septiembre aproximadamente, sería un Minecraft Extremo 2. Es una serie mucho más light, amena, de dos o tres semanitas. Creo que puede ser muy divertido. Yo creo que Extremo es una serie que se puede hacer dos veces al año tranquilamente”, mencionó el influencer catalán.

En medio de la polémica, AuronPlay participó en la última edición de los Squid Craft Games.