AuronPlay reacciona a la despedida de Gerard Piqué: “La gente se va a pensar que se retiró por mi culpa”

El retiro de Gerard Piqué del Barcelona fue una noticia mundial debido al sorpresivo video que publicó en sus redes sociales, en donde repasó parte de su carrera y agradeció sus años en el club catalán. AuronPlay no fue ajeno a esto, debido a su fanatismo por el club, sin embargo, no se dio cuenta que era protagonista del video del central de la selección española.

AuronPlay habló sobre el vídeo de Gerard Piqué

AuronPlay, en uno de los segmentos de su transmisión en vivo, habló sobre el retiro de Gerard Piqué, destacando los pasajes del vídeo subido por el futbolista, especialmente el inicio, donde se escuchan unos audios de críticas en las que se oye su voz. “Él se retira porque considera que no está en el nivel oportuno para jugar en el Barcelona, hasta aquí todo bien, y subió un video muy bonito en donde repasaba un poco su trayectoria, que desde pequeño era del Barza, al principio del video suenan unos audios como de gente que lo critica, periodistas deportivos que le dicen ¡vete ya!, o ¡No tienes nivel!, pero es que hay un momento donde se escucha 'Piqué out', que lo dije yo en un stream, aquí hablando de broma con vosotros”, empezó diciendo el streamer.

AuronPlay: “Es que ya es lo que me faltaba”

Por otro lado, AuronPlay le preguntó en directo a Gerard Piqué por qué había puesto un audio suyo en el vídeo, ya que él lo había hecho en modo de broma con los usuarios de su stream. “Lo habéis escuchado, ese soy yo, pero ¿por qué has puesto eso Piqué?, es que eso lo dije yo en un stream, un día que perdió el Barza y yo estaba aquí cabre…, y la gente estaba de broma con bits donándome para enfadarme, yo dije de broma: “No Pique, vete ya, hijo…, Piqué Out, creo que dije, y lo ha puesto en el video, la gente se va a pensar que Piqué se retira por mí, no sé, es que ya es lo que me faltaba. Esto es increíble”, dijo el español.