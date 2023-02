AuronPlay y Biyín anuncian que se retira temporalmente de Twitch: "Estoy muy quemado de Internet"

El problema en el que se han visto envueltos AuronPlay y Biyín trajo consecuencias para ambos. Luego de explicar lo sucedido, la pareja ha decidido retirarse por un tiempo de las redes sociales y de los directos en Twitch.

AuronPlay se despide de Twitch por un tiempo

Esta noticia fue dada por el mismo AuronPlay en una de sus más recientes transmisiones. El español dijo que se le ha notado muy cansado y gruñón estos días: "Estoy muy quemado de internet. Llevo once años dedicándome a la creación de contenido y se me ha notado últimamente. He tenido una época en la que he abierto stream enfadado y gruñón. Se me ha notado, por ejemplo, con lo de los ESLAND".

Asimismo, indicó que necesita volver a tener esas ganas de reírse con su gente: "No soy un streamer de actualidad ni tecnología. Soy de comedia, humor y me dedico a hacer reír a la gente. No tengo ganas de reírme. Voy a descansar un poco, recuperar esas ganas de querer hacer cosas y de crear”.

De esta manera, AuronPlay les informó a todos sus seguidores que se tomará un descanso de Twitch y de sus redes sociales: "Twitch me lo he tomado muy en serio, empezó como una broma y se me ha ido de las manos. En unos días nos vemos”.

AuronPlay no supera la muerte de su gato

AuronPlay además señaló que está tomando esta decisión es por la muerte de su gato: “Creo que nunca interioricé y supe comprender por qué ese gato murió cuando no se lo merecía. Me quedó como una rabia terrible y creo que de ahí han venido esos malos comportamientos. No te hablo del pasado, eso es de gilipollas y ya está, pero aquí en Twitch sí que puede ser que haya estado más cabreado con la vida”.

Por su parte, Biyín aseguró que está arrepentida de lo que ha hecho y se hará cargo de su actitud de ese momento. Así como su pareja, ella también se despedirá momentáneamente de internet.