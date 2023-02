Biyín acepta tuits en contra de la mamá del pequeño Yeremi: "Hacía humor negro, fui una gili***"

La creadora de contenido Sara Moledo, mejor conocida como Biyín, está en el ojo de la tormenta. La gallega se volvió blanco de críticas debido a unos antiguos mensajes que publicó en Twitter sobre el caso de la desaparición del pequeño Yeremi.

Por ello, la joven influencer salió a responder a sus detractores y reconoció que actuó mal en aquel entonces. Asimismo, pidió disculpas por el daño que causó.

Biyín salió a responder a las críticas

Un pasado oscuro ha vuelto a la vida de la popular streamer Biyín. Ella ha querido desprenderse de él, pero después de la última entrevista de Axel Blaze, se convirtió en objeto de varias críticas.

En el canal del youtuber, Ithaisa Suárez habló sobre el grupo de personas que la acosaban colectivamente cuando buscaba a su pequeño hijo Yeremi Vargas, quien desapareció en el año 2007.

Luego de recibir varios comentarios negativos, Biyín salió para hablar respecto al tema. "Yo hacía humor negro, pido disculpas, era un gilipo****. Me sabe muy mal si alguien pasó un mal rato por mi", dijo la gallega entre lágrimas. "Yo de verdad no he sido, voy a cargar con lo que he puesto, pero no con lo que no he escrito", agregó la streamer.

Asimismo, reconoció que era "una mala persona" durante esa época. Mientras tanto, algunos de sus colegas se han pronunciado respecto al tema, aunque otros no lo mencionaron.