AuronPlay y su crítica a Gerard Piqué: “Debe dejar paso a otra gente”

El empate entre el Barcelona y el Inter de Milán deja al equipo español al borde de la eliminación y su segunda participación consecutiva en la Europa League. Uno de los más señalados del equipo de Xavi fue Gerard Piqué. El central fue el centro de las críticas de la prensa y fanáticos. Incluso AuronPlay, conocido por sus transmisiones en Twitch y por ser un gran hincha culé, le ha pedido al futbolista que dé un paso al costado y se dedique a dirigir KOI.

El error de Piqué que le costó al Barcelona

Los azulgranas se adelantaron con un gol de Dembelé durante el primer tiempo. Sin embargo, minutos después de iniciar la segunda parte, un balón pasó por detrás de la defensa y Barella empató el partido.

Lo que más llamó la atención y que se convirtió en víctima de memes por los hinchas y rivales del Barcelona, fue la acción de Piqué, quien rompió la línea de fuera de juego y levantaba los brazos para pedir calma.

El catalán es actualmente suplente y se encuentra detrás de jugadores como Koundé, Christensen y Ronald Araujo, quienes fueron bajas por lesión. El partido finalmente quedó 3 a 3, lo que le complica la clasificación al equipo español.

Insólito error de Piqué que puede costarle muchísimo al Barcelona, después Barella hizo todo bien en el control y la definición.



Barcelona 1-1 Inter.



pic.twitter.com/H8EyzFQulc — Tomiconcina🎙 (@Tomiconcina1) October 12, 2022

AuronPlay le pide a Piqué que deje el Barcelona

Luego del partido, AuronPlay estuvo hablando en directo y uno de sus suscriptores le pidió que comentara al respecto. Sin pelos en la lengua, el streamer respondió: “¡Piqué out!”.

“No me hables de Piqué, no me hables de Piqué. Que se vaya a dirigir KOI y se vaya del Barça ya, por favor, de verdad. Mira que él me cae bien, pero hay que saber cuándo llega tu momento. De verdad, no me quiero calentar, pero, coño, creo que hay que saber cuándo has acabado. Ya está: ¡vete, coño!”, siguió diciendo el influencer.

Siendo un fiel seguidor del Barcelona, AuronPlay está convencido que Piqué necesita alejarse del equipo. “Vete a hacer tus proyectos pero vete ya. Es un tío de puta madre, pero hablo de fútbol y yo creo que ya ha llegado a su final de carrera en el Barça. Debe dejar paso a otra gente. Me cae bien, he comido con él, pero es que ayer, de verdad, vaya día tuvo... Pero también te digo, tampoco fue todo culpa de Piqué. Tuvo un fallo, pero es que Dembelé también tuvo otro”, concluyó.