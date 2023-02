Brasil vs Venezuela EN VIVO por el Sudamericano Sub 20: hora y cómo verlo vía TV y streaming

¡El fútbol no para! El Campeonato Sudamericano Sub 20 sigue su rumbo con un partidazo. Brasil vs Venezuela se enfrentan este viernes 3 de febrero por la segunda fecha del hexagonal final.

Entérate por dónde ver el partido EN VIVO vía canales de TV y streaming.

Brasil vs Venezuela por el Sudamericano Sub 20: la previa

La escuadra brasileña, dirigida por Jimmy Bran, llega de derrotar por 3-1 a una complicada Ecuador en la primera fecha de la ronda final. Ellos se ubican como líderes de la clasificación con 3 puntos y +2 de diferencia de gol. De la mano de su delantero Vitor Roque, la Canarinha buscará seguir en el camino del triunfo.

Lee también: Venezuela derrotó a Chile 1 a 0 en la quinta fecha del Sudamericano Sub-20

Por su parte, la ‘Vinotinto’ de Fabricio Coloccini viene de igualar por 1-1 ante la selección paraguaya por la primera jornada del hexagonal final. Venezuela marcha en la cuarta posición del campeonato con 1 punto y 0 de diferencia de gol. El cuadro venezolano buscará dar el golpe ante el gran candidato a llevarse el certamen continental.

Posibles Alineaciones: Brasil vs Venezuela por el Sudamericano Sub 20

Brasil: Myracel; Arthur, Webberton, Robert, Patrick; Stenio, Marlos Gomes, Andrey Santos, Biro; Alexsander, Vitor Roque.

Venezuela: Benítez, Rivas, Rojas, Uzcátegui, Cova, Segovia, Ruiz, Jiménez, Peña, Alcócer y Martínez.

Horarios: Brasil vs Venezuela por el Sudamericano Sub 20

México y Nicaragua: 04:30 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 05:30 p.m.

Estados Unidos: 05:30 p.m. (EST)

Venezuela y Bolivia: 06:30 p.m.

Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina: 07:30 p.m.

Dónde ver: Brasil vs Venezuela por el Sudamericano Sub 20

El partido se jugará este viernes 3 de febrero en el Estadio Metropolitano de Techo, en la ciudad de Bogotá. Será transmitido a través de la señal de DirecTV, Televen y Tigo Sports.