Uruguay vs Colombia EN VIVO por el Sudamericano Sub 20: hora y cómo verlo via TV y streaming

El Campeonato Sudamericano Sub 20 Colombia 2023 todavía tiene grandes partidos. Este lunes 31 de enero, desde las 20:00 hora peruana, Uruguay vs Colombia se medirán en uno de los duelos más parejos de la primera jornada del hexagonal final

El conjunto cafetero viene de una importante victoria frente a Argentina en la última fecha. Mientras que los charrúas cosecharon un empate ante Ecuador y esperan debutar con el pie derecho en esta fase del certamen. Entérate por dónde ver el partido EN VIVO via canales de TV y streaming.

La previa: Uruguay vs. Colombia Sudamericano Sub 20

Los dirigidos por Marcelo Broli lograron su clasificación al hexagonal final gracias a que pudieron vencer a sus rivales en su grupo en las tres primeras fechas. Su último encuentro acabó en un empate frente a Ecuador, pero ahora parten como los favoritos ante los organizadores del torneo.

Por su lado, los cafeteros no conocen la derrota en ya que cosecharon 2 triunfos y 2 empates en su grupo. El estratega Héctor Cárdenas saldrá con su mejor once al terreno de juego, aunque no contará con Daniel Luna, quien se fue a cumplir los compromisos de su nuevo club, el Real Mallorca.

Posibles Alineaciones Uruguay vs. Colombia Sudamericano Sub 20

Uruguay: Rodríguez, Cabrera, Pavón, Sosa, Gauthier, De los Santos, García, Chagas, E. Rodríguez, Siri y A. Rodríguez.

Colombia: Marquines, Mina, Pedrozo, Mantilla, Salazar, Castilla, Puerta, Cortés, Torres, Monsalve y Zuleta.

Horarios Uruguay vs. Colombia Sudamericano Sub 20

México y Nicaragua: 19:00 p.m

Perú, Ecuador y Colombia: 20:00 p.m.

Estados Unidos: 20:00 p.m. (EST)

Venezuela y Bolivia: 21:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile: 22:00 p.m.

Donde Ver Uruguay vs. Colombia Sudamericano Sub 20

El partido se jugará hoy 31 de enero en el Estadio El Campín de Bogotá. Será transmitido a través de señal de GOL Caracol en territorio colombiano y en DirecTV para el resto de Sudamérica.

¡Debutamos en el hexagonal final del @CONMEBOL Sub 20 2023!



🆚 🇺🇾

🗓️Martes 31 de enero

🕗 8:00 p.m. (hora COL)

🏟️ El Campín, Bogotá

🏆 CONMEBOL Sub 20 2023#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/5024ZHDAmE — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 31, 2023