Canelo Álvarez le dedica un conmovedor mensaje al 'Checo' Pérez

La victoria de Sergio Pérez en el gran premio de Singapur de la Formula 1 ha generado mucha alegría en el pueblo mexicano, pues muchas personas lo han felicitado ante su triunfo en el mencionado circuito.

Orgullo Mexicano



Ante la victoria del piloto, tanto sus seguidores como distintas personalidades no dudaron en festejar con orgullo este gran logro, uno de ellos es el boxeador Canelo Álvarez.

El deportista de Guadalajara, al igual que 'Checo', uso sus redes sociales para dedicarle unas lindas palabras a su querido compatriota.

"Checo is the best", escribió el boxeador a través de su cuenta de Twitter.

Lo que se viene como el Checo



Luego de su importante triunfo en el Circuito Marina Bay de Singapur, su próximo destino será el circuito de Suzuka en Japón este fin de semana, en donde marcará el GP número 18 de la actual temporada de la F1.

Checo is the best. — Canelo Alvarez (@Canelo) October 3, 2022