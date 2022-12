Carlo Ancelotti sobre dirigir Brasil: "No me han llamado"

Tras la salida de Tite de la Selección Brasileña, varios nombres han empezado a sonar para dirigir a la Canarinha, entre ellos la del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

El estratega italiano se refirió a su posible llegada al Scratch durante la conferencia de prensa que brindó en la previa del partido que enfrentará el Real Madrid contra el Real Valladolid por la fecha 15 de LaLiga Santander.

El director técnico blanco negó haber recibido algún llamado de la Confederación Brasileña de Fútbol para contar con sus servicios. Asimismo, expresó sus intenciones de continuar al mando del club galáctico.

"Si tienen interés no me han llamado, pero si lo tienen lo agradezco. Mi situación es clara: yo sigo aquí, no le voy a decir nunca al Madrid que esta aventura termina", afirmó Ancelotti.

¿Carlo Ancelotti considera a Lionel Messi el mejor de la historia?

En la misma ronda de prensa, Carlo Ancelotti fue consultado sobre si considera a Lionel Messi como el mejor jugador de la historia del fútbol. "Difícil de decir. No sé si es el mejor de la historia. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'”, fue la respuesta del italiano.

"No es tan justo decir eso, porque cada época tiene jugadores muy buenos. He disfrutado de tantos jugadores buenos... Entreno todos los días al Balón de Oro", agregó el entrenador del Real Madrid, refiriéndose a Karim Benzema.

