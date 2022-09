Carlo Ancelotti y su mágica respuesta ante el enfado de Marco Asensio por no tener minutos en el Real Madrid

Carlo Ancelotti, estratega del Real Madrid, se mostró conforme con la victoria de su equipo ante el Mallorca. Esto mantiene al conjunto madrileño en la cima de la tabla de posiciones con siete victorias en siete encuentros disputados. El técnico italiano también se refirió a los gestos de Marco Asencio tras no ingresar al campo de juego y aseguró que el delantero viene entrenando muy bien.

"Está enfadado y estoy de acuerdo con él, significa que quiere jugar. Si no marcábamos el 2-1 iba a meterlo junto a Mariano pero se ha lesionado Lucas y no he pensado en hacer más cambios en ese momento. Asensio es el jugador más afectado de la plantilla y lo entiendo, lo tengo en cuenta, comprendo su enfado. No pasa nada.", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

Carletto Ancelotti y las reacciones de un futbolista al enojarse. Pone como ejemplo a Asensio, que se fastidió en el duelo ante Mallorca por no jugar. Clase de gestión. pic.twitter.com/BztE7tv0is — VarskySports (@VarskySports) September 13, 2022

Marco Asencio no dudó en mostrar su enojo

El delantero español mostró su frustración ante todo el Santiago Bernabéu cuando a los 70’ Carvajal ingresó al campo de juego por la lesión de Lucas y con esto el Madrid se quedó sin posibilidades hacer efectuar más cambios.

Al no aguantar el enojo, Marco tiró el peto al suelo, pateó una botella y lanzo una camiseta al banquillo. El atacante mostró una cara de pocos amigos y se sentó de brazos cruzados hasta el término del encuentro.

A Marco Asensio no le cayó nada bien que su cambió se cancelara. 😅



El español sólo ha jugado 8 minutos en 5 partidos (La Liga)... pic.twitter.com/v4UNwFdKte — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 12, 2022

Cabe resaltar que cuando se llevó a cabo dicho incidente, el marcador del partido iba 1-1. Asimismo, la competencia que tiene Asencio para ser parte del once titular es realmente dura, ya que por encima se encuentran Benzema, Vini, Valverde, Rodrygo y Hazard.

Antes de empezar la temporada, Marco tenía en claro que no iba a tener muchas oportunidades y fue este el motivo por el que el club le abrió las puertas. No obstante, el delantero sólo ha sumado 17 minutos en siete encuentros.