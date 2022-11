Carlos Queiroz y su discurso previo al duelo con Estados Unidos: "Hemos venido a devolverles todas las sonrisas"

Irán y Estados Unidos se enfrentan en un duelo decisivo por la fecha 3 del Grupo B del Mundial Qatar 2022. Ante el conflicto que se ha generado en redes sociales referente a ambos países, el técnico de la selección de Irán, Carlos Queiroz, decidió hablar sobre lo que significa este partido para el país rival de Estados Unidos en el Mundial.

Carlos Queiroz: “Nuestra misión aquí es entretener”

El estratega portugués habló sobre los problemas que se han generado alrededor de este partido, y que espera poder darle a la hinchada iraní entretenimiento mientras se desarrolla el partido.

“Partiendo de ahí, después de 42 años en este juego, como entrenador creo que no puedes envolverte en esos juegos mentales y no he aprendido nada sobre el juego. Este no es el caso. Todo eso son eventos colaterales que rodean este Mundial, pero espero que lo podamos ver en el futuro y que aprendamos mucho de esto en el próximo evento. Nuestra misión aquí es entretener por lo menos por 90 minutos", indicó en un primer momento.

Asimismo, destacó que busca seguir las enseñanzas de su padre, quien le dijo que sea leal, y no matara por un partido de fútbol.

“Trataré de ser leal a lo que me enseñó mi padre exfutbolista y entrenador. Me dijo que no le mintiera al futbol, también me dijo que no me matara por el juego. Nuestra misión es ser leales y trataré de respetar eso. Todo lo demás son aspectos importantes de nuestra sociedad”, complemento.

Carlos Queiroz se refirió a los derechos humanos en medio del Mundial Qatar 2022

Por otro lado, Carlos Queiroz destacó que los derechos humanos deben respetarse en el mundo, desde el racismo o los atentados a escuelas. Asimismo, espera poder darle una alegría a la selección de Irán: “Somos solidarios con las causas alrededor del mundo, por quienes son y lo que quieren. Si hablamos de derechos humanos, racismo, niños que mueren en escuelas por tiroteos. Somos solidarios con todas las causas, pero aquí tenemos que devolverles las sonrisas a todas las personas, al menos por 90 minutos”, finalizó.