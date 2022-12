Carlos Salcido pidió reducir el número de extranjeros en la Liga MX para potenciar a la Selección de México

El exjugador de fútbol Carlos Salcido fue el invitado especial del programa Maestros de la jugada. El exfutbolista habló en el show sobre la presentación que tuvo la selección mexicana en el Mundial Qatar 2022 y cuáles son los planes que debería tener en el futuro el ‘Tri’.

Carlos Salcido pidió reducir el número de extranjeros

Uno de los temas más comentados fue el número de extranjeros en los equipos de la Liga MX. Según Salcido, lo mejor sería reducirlos para que esto permita la aparición de más jugadores mexicanos. “A lo que yo le pondría una tachita sería al número de extranjeros con todo el respeto. Mira que tengo muchos amigos que son nacionalizados”, expresó Carlos.

Por otro lado, también habló sobre la formación de jugadores y lo poco que se ha invertido en el tema de las fuerzas básicas. "Siempre he sido del pensamiento que cuando se crea un problema, se crea por detalles, hoy México tiene un problema en base a muchos detalles que pasaron, llegamos a un punto que tenemos el problema y hay que curar todos los detalles”, agregó.

Salcido aseguró que no le gustaría ser director técnico

Recalcó que gracias a su experiencia ha podido identificar algunas deficiencias. “Yo tengo una Tercera División y me gusta trabajar con chavos y he escuchado mucho de deficiencias y de repente me he dado el punto de conocer varios equipos y digo 'el problema muchas veces lo tenemos nosotros mismos'", acotó.

Por último, comentó que no le gustaría ser director técnico, ya que en México no hay proyectos a largo plaz.: "No quisiera ser un entrenador como ellos, no quisiera estar en una Primera División, me gusta el tema de básicas, pero acá hay muchos entrenadores, no hay formador, les importa más un resultado que formar a un chavo, más el inmediato que a futuro, nos importar ser campeones”, finalizó.