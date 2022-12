Miguel Layún sobre México en el Mundial 2026: “No creo que un plan de cuatro años sea suficiente”.

En medio de la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial Qatar 2022 y los preparativos para el Mundial 2026 que se desarrollará en tierras mexicanas -además de Estados Unidos y Canadá- Miguel Layún, jugador del América, aseguró que el Tri no llegaría en buena forma para la competición más grande de selecciones.

Miguel Layún sobre México en el 2026: “Yo creo que vamos tarde”

Miguel Layún, en una entrevista con el medio TUDN, destacó que la Selección Mexicana no está a tiempo para prepararse para una buena participación en el 2026.

“Yo creo que vamos tarde, me parecería algo realmente sorprendente, y me parecería más una casualidad que destaquemos mucho en diferencia de un Mundial a otro y más bien lo que hay que pensar es que ofrecer algo diferente a la gente porque también eso es otra cosa, nos estamos olvidando del espectador y reitero nosotros somos espectáculo para la gente, si la gente no existe nada", indicó en un primer momento.

Por otro lado, Miguel Layún cree que un cambio de jugadores no se puede dar de un proceso a otro, y que los jóvenes deben prepararse para una correcta transición.

“No creo que un plan de cuatro o tres años sea suficiente para llegar a la mejor forma posible a un Mundial, el cambio generacional no se hace de un mundial para otro, es una mentira que la gente quiere creer, los jóvenes tienen que tener una preparación para llegar en su momento importante y que el cambio generacional realmente exista de la manera correcta", complemento.

Miguel Layun compara Liga MX con la MLS

Miguel Layún también destacó la preparación que tiene la Major League Soccer, y cómo fueron captando más atención a nivel internacional. Esto permitió que muchas de sus figuras lograran irse a Europa: “A mí me llama muchísimo la atención la planeación que ha tenido una liga como la MLS que primero fue capaz dentro de su planeación traer figuras del plano internacional para captar la atención, cuando yo estaba en Inglaterra había una cadena de televisión que tenía un resumen de todas las jornadas de la MLS, por ende, los clubes y los jugadores, y los dirigentes conocen a los jugadores”.

Finalmente, Miguel Layún cree que el jugador mexicano no quiere perder el dinero que obtiene en la Liga MX por un mejor futuro futbolístico: “Eso es algo que para mí carecemos y mucho, el jugador mexicano se quiere ir a Europa y entre que el jugador no quiere sacrificar económicamente y que un club va a anteponer venderlo dos o tres veces más caro en México que venderlo a Europa está complicado”.