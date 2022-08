¿Qué fue de Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense?

En el 2016, una tragedia marcó el fútbol sudamericano. El avión que transportaba al equipo de Chapecoense sufrió un accidente aéreo durante su viaje a Colombia. Casi todos los tripulantes murieron en el acto. Sin embargo, fueron algunos llegaron a sobrevivir. Uno de ellos es Alan Ruschel, quien todavía juega fútbol, aunque ya no para este equipo.

¿Qué es de la vida de Alan Ruschel?

La tragedia chocó fuerte en la vida y salud de este jugador, quien tuvo que esperar bastante tiempo para poder volver a las canchas. Sin embargo, lo hizo y volvió a jugar para seguir defendiendo los colores del Chapecoense.

Sin embargo, el nivel bajo que mostraba durante sus partidos obligaron al club a tener que prestarlo. Así fue fichado por el Goiás, Cruzeiro y América de Mina Gerais. Regresó al club en el 2020 y fue un jugador que destacó con sus actuaciones. El ‘Chape’ logró coronarse campeón de la serie B y Ruschel fue parte de este logro.

Pese a ese campeonato, el club decidió no renovarle contrato al jugador. De esta manera, Ruschel decide emprender camino y termina fichado por el Londrina Esporte Club, equipo en donde se desempeña actualmente.

Alan Ruschel y Chapecoense en problemas legales

Actualmente, el jugador y el club mantienen disputas legales, ya que el cuadro brasileño no identifica al jugador como una víctima del accidente, sino que es un sobreviviente. Por eso, no le quieren dar los beneficios que le corresponde como víctima. El club argumenta que “el accidente le dio notoriedad al reclamante y apalancó sus ganancias”.

El jugador no se quedó callado y salió al frente a reclamarle al club: “Hoy tengo ocho tornillos en la espalda, no quiero victimizarme, solo dejar clara esta situación. Afirmar que mi vida siguió con normalidad es absurdo, no solo para mí, sino también para las familias de las víctimas del accidente".