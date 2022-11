Chicharito Hernández no figura en el once ideal de la MLS

La presente temporada de la MLS ya está por llegar a su fin, pues pronto se conocerá al campeón de este torneo. Sin embargo, algunos de sus jugadores fueron escogidos como parte del once ideal de la liga estadounidense y en aquella relación el gran ausente fue el futbolista Javier 'Chicharito' Hernández. En este curso, el delantero registró 18 dianas, siendo uno de los máximos goleadores del torneo.

No llegó al XI Ideal

A pesar de que su equipo, LA Galaxy perdió ante el LAFC, el rendimiento del deportista a lo largo de la temporada no fue nada malo. Como se recuerda, el máximo goleador del tri pudo registrar un total de 18 tantos en el torneo.

Muchos medios especializados pensaban que ese logro no sería suficiente para poder integrar el equipo ideal de la MLS. Pero, eso no fue así, pues la estrella futbolera no fue considerada para estar en dicho once.

Pero otros mexicanos si lograron formar parte del equipo ideal y uno de ellos es Carlos Vela del LAFC y Brandon Vázquez del FC Cincinnati. El mediocampo lo completan Luciano Acosta del FC Cincinnati, Hany Mukhtar del Nashville SC, Dániel Gazdag de Philadelphia Union y Sebastián Driussi del Austin FC.

La defensa está cubierta por dos jugadores del Philadelphia, Kai Wagner y Jakob Glesnes, junto con Walker Zimmerman del Nashville SC, y el portero será Andre Blake, de los de 'Philly'.

Tampoco fue MVP

Chicharito tenía las esperanzas de llevarse un premio individual como consuelo luego de esta temporada, pues terminó en cuarto lugar. Sin embargo, el reconocimiento fue para Hany Mukhtar del Nashville SC, obteniendo casi el 50% de los votos.

Star power activated. 💫



Meet the 2022 MLS Best XI pres. by @continentaltire! pic.twitter.com/UJbcQfiY4m — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2022