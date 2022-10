Qatar 2022: 'Matador' Hernández asegura que Chicharito no hace falta en la Selección Mexicana

Desde hace unos días, varios medios informaron que Javier ‘Chicharito’ Hernández sería la gran ausencia en la lista preliminar de los jugadores que Gerardo Martino tiene en mente para el Mundial Qatar 2022. Y es que, a raíz de la polémica que ha generado su separación del equipo, una personalidad del futbol aseveró que no lo necesitan en la selección mexicana.

Luis Hernández lanza duros calificativos en contra de 'Chicharito'



En un evento realizado con el fin de presentar al nuevo patrocinador del ‘Tri’, el deportista Luis ‘Matador’ Hernández se pronunció respecto a este tema y aseguró que el jugador “no hace falta”

Ante esta postura, el periodista le indicó que ‘Chicharito’ es el goleador de la selección, a lo que el exfutbolista respondió: “Eso no te da un lugar el que haga unas cosas en el Galaxy. Si no convence al técnico no pasa nada”.

Sin embargo, no todos pensaron como él, ya que Jared Borgetti, discrepó con su compañero y sí pidió al mexicano en la selección:

“Si Chicharito está en buen momento claro que tendría que estar, si Carlos Vela está en un buen momento claro que tendría que estar. No somos un país que tenga 50 jugadores para escoger y podamos decir ‘yo hubiera preferido este en lugar del otro’. Son los que están y mucha gente se quejan de una lista, de un once, pero te aseguro que viene otro técnico y al 85-90 por ciento van a ser los mismos. No tenemos más”, afirmó Borgetti

Jared Borgetti habló sobre el pesimismo que hay en el país

Dejando de lado el tema de ‘Chicharito’, el ex delantero de la época de los 90’s aprovechó en comentar sobre la actitud de la afición.

“¿Cuántas selecciones nos han ilusionado cuando llega un Mundial? Muy pocas… la mayoría casi siempre vamos con pesimismo, y no nos olvidemos de la selección que fue a Brasil donde prácticamente la mayoría decía que no tendríamos que ir, que haber llegado al Repechaje era prácticamente un regalo y nadie se acordó al final de cómo habíamos llegado a ese Mundial”, acotó.

Los exfutbolistas mexicanos comentaron sobre este tema.

