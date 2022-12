Chivas vs Santos EN VIVO por la Copa por México: a qué hora empieza y por dónde verlo

Chivas vs. Santos se enfrentan este lunes 19 de diciembre en el Estadio Jalisco, Guadalajara, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa por México (Copa Sky).

El Rebaño Sagrado llega a este encuentro como segundo, a un punto del líder Tigres, tras derrotar a Mazatlán con gol de último minuto de Luis Fernando Puente.



Por su parte, Santos empató con el Atlas en la primera jornada y en la segunda le tocó descansar, por lo que espera sumar para alcanzar a los felinos.

Este torneo, aunque sirve más de entrenamiento para el próximo año, es una buena oportunidad para los diez clubes participantes en medirse y ajustar cambios para la siguiente temporada.

Conoce a continuación detalles de la trasmisión de este partido entre las Chivas vs Santos.









Chivas vs Santos: Horario de trasmisión

México: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 10:00 p.m. (EST), 9:00 p.m. (C)

España: 4:00 a.m. (20 de diciembre)

Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Argentina: 12:00 a. m. (20 de febrero)



Chile: 12:00 a. m. (20 de febrero)

Brasil: 12:00 a. m. (20 de febrero)



Chivas vs. Santos: canales de transmisión

El partido entre el Chivas vs. Santos por la Copa por México se podrá ver a través en vivo por la señal de TUDN. Asimismo, por las plataformas de TUDNcom y Blue to go.

Chivas vs. Santos: Posibles alineaciones

Chivas: Miguel Jiménez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Chiquete, Jesús Sánchez, Cristian Calderón, Fernando Beltrán, Sergio Flores, Pável Pérez, Carlos Cisneros, Alan Mozo, Ángel Zaldívar.

Santos: Gibran Lajud, Hugo Rodríguez, Matheus Dória, Jair González, Rivaldo Lozano, Alan Cervantes, Juan Brunetta, José Ávila, Diego Medina, Marcelo Correa, Harold Preciado.

LUNES DE FUTBOL EN EL JALISCO 🐐



🔴⚪️ ¡Hoy juega el Guadalajara! 🔴⚪️



🏆 SKY | 🆚 Santos | ⏰ 9:00 PM



🎟️ Boletos: https://t.co/F8gkQpxNGb pic.twitter.com/VRHL6eeciq — CHIVAS (@Chivas) December 19, 2022