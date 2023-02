Colombia vs Paraguay EN VIVO por el Sudamericano SUB 20: hora y cómo verlo vía TV y streaming

El Campeonato Sudamericano Sub 20 2023 no se detiene. Hoy, por el hexagonal final, Colombia vs Paraguay chocan en un duelo de alto impacto.

La fecha pasada, los organizadores del torneo perdieron ante Uruguay y ahora buscarán sacarse la espina. Mientras que el conjunto guaraní viene de empatar con Venezuela.

Entérate a qué hora empieza el partido y por dónde puedes verlo EN VIVO vía canales de TV y streaming.

La previa: Colombia vs. Paraguay Sudamericano Sub 20

Los dirigidos por Héctor Cárdenas quieren volver a la senda del triunfo luego de perder por la mínima diferencia en su partido ante Uruguay. Es por ello que el conjunto local pondrá su mejor once, con el objetivo de conseguir sus primeros tres puntos en el hexagonal final.

Por su lado, el equipo de Aldo Bobadilla no pudo llevarse una victoria ante Venezuela. Para su siguiente compromiso, intentarán dar el golpe frente a uno de los candidatos del torneo de la categoría. Será un duelo igualado, ya que ambas selecciones necesitan sumar unidades.





Colombia vs. Paraguay Sudamericano Sub 20: posibles alineaciones

Colombia: Marquines, Ocampo, Álvarez, Mantilla, Salazar, Castilla, Peralta, Vélez, Cortés, Manyoma y Carballo.

Paraguay: González, Flores, Serbín, Cantero, Cabañas, Quintana, Gamarra, Núñez, González, Wlk y Pereira.

Horarios Colombia vs. Paraguay Sudamericano Sub 20

México y Nicaragua: 19:00 p.m.

Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 p.m.

Estados Unidos: 20:00 p.m. (EST)

Venezuela y Boliva: 21:00 p.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile: 22:00 p.m.

Brasil: 22:00 p.m.

Donde ver Colombia vs. Paraguay Sudamericano Sub 20

El partido se jugará hoy viernes 3 de febrero en el Estadio Campín de Bogotá. Será transmitido a través de GOL Caracol en tierras colombianas y DirecTV para el resto de Sudamérica.