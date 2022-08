Cristiano Ronaldo ignora a Jamie Carragher previo al encuentro con Liverpool [VIDEO]

Cristiano Ronaldo, haga lo que haga, siempre será tendencia. Esta vez, el jugador portugués se hizo viral en las redes sociales luego de ignorar a Jaime Carragher previo al encuentro entre Manchester United y Liverpool por la Premier League.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Los exfutbolistas Gary Neville, Roy Keane y Jaime Carragher se encontraban realizando la previa del partido los Red Devils y los Reds para la cadena Sky, cuando aparece CR7 a saludarlos.

Pero, grande fue la sorpresa de todos cuando el delantero ignoró por completo a Carragher, situacion que incomodó al exfutbolista y generó algunos comentarios de los acompañantes.

¿Por qué Cristiano Ronaldo ignoró a Jaime Carragher?

La molestia del Bicho se debe a que el exfutbolista ha tenido duras críticas sobre el futbolista del Manchester, aduciendo que si deseaba irse, debió hacerlo en su momento. “Siempre pensé que su vuelta (a la Premier) fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hacía bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United, porque otros clubes no lo quieren. “Y creo que, si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano en este momento”, declaró en días pasados Carragher.

No busques más. Tenemos el vídeo viral del día. El regate de la semana. Cristiano Ronaldo saluda con la mano a Gary Neville y a Roy Keane, pero ignora por completo a Jamie Carragher, que suele criticar a 'CR7'. Momentazo en Old Trafford. pic.twitter.com/pPjF5mHusa — GOAL España (@GoalEspana) August 22, 2022