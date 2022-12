Cristina Cubero de 'El chiringuito' sobre inconveniente con Toni Kroos: "Bueno, me equivoqué"

Hace un par de días, Cristina Cubero causó mucho revuelo por su comentario sobre Toni Kroos. Tras ello, la periodista se presentó en El chiringuito para hablar de su desliz al decir que el alemán fue lo peor del Mundial Qatar 2022.

Lee también: Alfredo Duro de 'El Chiringuito': "Benzema metía el penalti y Francia salía campeona del mundo".

La reportera dejó claro que ella sabía que el jugador del Real Madrid no estaba entre los convocados para ir al torneo y mandó un mensaje a todos aquellos que la han criticado.

Cubero salió a defenderse

El chiringuito abrió su programa con una invitada especial: Cristina Cubero. La periodista fue blanco de muchas críticas por los cibernautas cuando mencionó que Toni Kroos fue lo peor del Mundial Qatar 2022, aunque más tarde se dio cuenta que había cometido un grave error.

"Bueno, me equivoque de nombre, por supuesto. Además, Alemania estaba en el grupo de España, por lo tanto, vimos mucho a la selección de España, sino que seguimos a la selección alemana y con mi amigo, con Ferran le dije: '¿A quién iría? A Toni Kroos'... Era totalmente consciente que no estaba Toni Kroos", explicó.

Lee también: José Damián González de 'El Chiringuito': "Joao Félix debe ser cedido a otro club sin opción a compra".

"Toni Kroos puso un comentario muy simpático, bromeando y yo le conteste 'jajaja Te admiro mucho', porque es verdad que es un jugador que admiro mucho, que me gusta, no por jugar en el Madrid, sino que me gusta. Además, creo que todos los equipos deben de tener un jugador como Toni Kroos", agregó. Cubero también aprovechó el momento para disculparse por su equivocación.

👐 ❞𝐋𝐨 𝐝𝐞 @ToniKroos 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐕𝐎𝐂𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍, 𝐘𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐀́❞.



😅 @criscubero explica su 'patinazo' con el mediocentro alemán en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/phMUilMIpk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 28, 2022