¿Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial Qatar 2022?

La fase de grupos del Mundial Qatar 2022 llega a su fin este viernes 2 de diciembre. Hasta el momento, hay tres selecciones clasificadas a octavos de final: Brasil, Francia y Portugal. Tras ganar sus dos primeros encuentros, la Canarinha, les Bleus y los lusos sellaron su pase a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.

Aunque ya aseguraron un cupo a octavos de final, aún falta definir si las selecciones avanzarán como líderes de su grupo o segundos. Según el resultado de los últimos partidos, conoceremos las llaves y encuentros de la segunda fase de la máxima fiesta del fútbol.

¿Cuándo inician los octavos de final de Qatar 2022?

Los octavos de final del Mundial Qatar 2022 inician este sábado 3 de diciembre. El cronograma de esta fase está dividido de la siguiente manera:

Sábado 3 de diciembre

1° Grupo A vs. 2° Grupo B (10:00 a.m.)

1° Grupo C vs. 2° Grupo D (2:00 p.m.)

Domingo 4 de diciembre

1° Grupo D vs. 2° Grupo C (10:00 a.m.)

1° Grupo B vs. 2° Grupo A (2:00 a.m.)

Lunes 5 de diciembre

1° Grupo E vs. 2° Grupo F (10: 00 a.m.)

1° Grupo G vs. 2° Grupo H (2:00 p.m.)

Martes 6 de diciembre

1° Grupo H vs. 2° Grupo G (10 a.m.)

1° Grupo F vs. 2° Grupo E (2:00 p.m.)