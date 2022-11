¿Cuándo y por dónde ver EN VIVO el debut de México en el Mundial Qatar 2022?

Este domingo 20 de noviembre inicia el Mundial Qatar 2022. México es una de las 32 selecciones que participarán en la máxima fiesta del fútbol.

El ‘Tri’ forma parte del Grupo C junto a la dos veces campeona del mundo Argentina (1986 y 1978), Polonia, liderada por el astro del Barcelona Robert Lewandowski, y Arabia Saudita.

Los aztecas llegan con más dudas que certezas a Qatar 2022, tras caer 1-2 ante Suecia el último miércoles 16 de noviembre en lo que fue su último partido de preparación previo a su debut en la Copa del Mundo.

¿Cuándo debuta México en el Mundial Qatar 2022?

La Selección Mexicana debuta en Qatar 2022 frente a Polonia el martes 22 de noviembre. El ‘Tri’ disputará su primer encuentro en el Stadium 974 de Doha. Este coloso que tiene una capacidad para albergar a 40 000 espectadores.

¿A qué hora debuta México en el Mundial Qatar 2022?

Los aztecas debutarán ante Polonia en los siguientes horarios: 10:00 a.m. (CDMX), 9:00 a.m. (La Paz) y 8:00 a.m. (Tijuana).

¿Por dónde ver el debut de México en el Mundial Qatar 2022?

Los mexicanos podrán seguir el debut del ‘Tri’ a través de las señales de: TV Azteca, Televisa Univisión, VIX (streaming), Sky.

