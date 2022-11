Mundial Qatar 2022: ¿qué selecciones usarán el brazalete en apoyo a la comunidad LGBT+?

La FIFA fue duramente criticada desde que se anunció a Qatar como sede del Mundial. Y es bien sabido que el país árabe cuenta con leyes anti LGBTIQ+ y políticas que vulneran los Derechos Humanos.

Por ello, y en modo de protesta, ochos selecciones europeas se unieron para promover la campaña ‘One Love’, la cual busca fomentar la inclusión y los derechos para las personas de dicha comunidad.

Inglaterra, Gales, Dinamarca, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza y Alemania serán los países que utilizarán el brazalete multicolor de capitán. Mientras que España, Portugal y Polonia no lo harán, pues no obtuvieron el permiso debido y no desean enfrentarse a una posible multa. Sin embargo, todo parece indicar que los capitanes utilizaran el brazalete esté o no aprobado.













Otro gesto de protesta en Qatar 2022

Son muchas las naciones que se encuentran en contra del país organizador. Dinamarca, por ejemplo, no solo utilizará el brazalete de colores en forma de protesta, sino que también harán algunas distinciones en su camiseta.

El diseño de la elástica es completamente rojo al igual que su escudo y el logo de la marca, por lo que aparece desapercibido. Mientras que su segunda equipación será completamente negra. La marca anunció que es su forma de manifestar su disconformidad con las leyes en Qatar.

“Quisimos enviar un mensaje doble. No solo están inspiradas en la Eurocopa 92 (torneo que ganó el equipo danés luego de ser invitado por la expulsión de Yugoslavia), en homenaje al mayor suceso danés de la historia, sino también en protesta contra Qatar y su historial con los Derechos Humanos”, escribió en redes.