Damar Hamlin: decenas de fanáticos se reunieron en exteriores del hospital para rezar por su salud

El mundo del deporte se encuentra a la expectativa sobre la salud de Damar Hamlin. El defensor de los Buffalo Bills se desplomó durante el partido que disputaba su equipo contra los Cincinnati Bengals y tuvo que ser llevado al hospital de emergencia a un hospital.

Fanáticos oran por la salud de Damar Hamlin

Horas después del incidente, los médicos del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati salieron a informar que el jugador había sufrido un ataque cardíaco luego de sufrir un fuerte golpe en el pecho por parte de un rival.

Lee también: NFL: partido entre Bengals vs. Bills se pospone luego del desplome del jugador Damar Hamlin

En el comunicado emitido por la institución se puede leer lo siguiente: “Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco luego de un golpe en nuestro juego contra los Bengals. Su ritmo cardíaco se restableció en el campo y fue transferido al Centro Médico de la UC para más pruebas y tratamiento. “Actualmente está sedado y en estado crítico”.

A raíz de esta noticia, han sido decenas de fanáticos del fútbol americano que se han congregado en los exteriores del centro médico en donde se encuentra el jugador para rezar por su salud.

Cabe resaltar que ellos no pueden ingresar a ver al jugador debido a que no tienen relación alguna con él. Sin embargo, eso no fue impedimento para quedarse en los exteriores. Muchos de ellos compraron velas para seguir orando por la salud del atleta.

Jugadores piden orar por Damar Hamlin

A estas oraciones se le sumaron las de los equipos que en redes sociales se pronunciaron al respecto. Josh Allen publicó en su cuenta de Twitter un mensaje pidiendo oraciones por el jugador: “Por favor recen por nuestro hermano”.

Lee también: Tom Brady se coronó campeón de División Sur de la NFC con los Tampa Bay Buccaneers

Asimismo, trascendió que el quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, entró junto con otros jugadores al vestuario de los Bills para demostrar su apoyo a los Buffalo y orar junto con ellos.