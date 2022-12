Darío Montero de ‘El chiringuito’ se rinde ante Lionel Messi: “me hace feliz”

La final del Mundial Qatar 2022 se llevará a cabo este domingo 18 de diciembre y ya se ha confirmado a uno de los países clasificados: Argentina. La Albiceleste jugará su sexta final y los periodistas españoles de El chiringuito han alabado a su máxima figura, Lionel Messi.

Darío Montero alaba a Lionel Messi

Si bien un grupo de periodistas del programa deportivo no están felices con el triunfo de Argentina, algunos sí lo están, como es el caso de Darío Montero, quien aseguró que ver jugar al argentino lo hacía muy feliz.

“A mi ver a Messi jugar al fútbol me hace muy feliz (...) Hay una parte de mí que ama el fútbol gracias a lo que ha hecho Messi en su vida (...) Me hace feliz verlo disfrutar con sus compañeros”, afirmó el periodista.

Además, no se mostró preocupado por una supuesta final con Francia: “Si llega a la final y la pierde, pues me alegraré por Francia y ya está, no pasa nada”.

Messi confirma que será su último Mundial

Lionel Messi espera ganar la tercera estrella para Argentina, la cual no gana una Copa del Mundo desde 1986 con Diego Maradona en sus filas. El delantero del PSG, se mostró muy contento por llegar a su segunda final, tras golear a Croacia por 3 a 0.

“Mucha felicidad, poder conseguir esto. Terminar mi recorrido en los Mundiales jugando mi último partido en una final”, dijo el rosarino. Asimismo, confirmó que sería su último partido en los Mundiales. “Son muchos años para el siguiente (Mundial) y no creo que me dé. Y terminar de esta manera, es lo máximo”, agregó el futbolista de 35 años.

