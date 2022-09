Diego Armando Maradona fue uno de los futbolistas más admirados y queridos de todos los tiempos, sin embargo, nunca fue de rendirse ante otros deportistas y uno que puede ostentarlo es Roger Federer, tenista que hace unos días anunció su retiro definitivo de las canchas.

La noticia del retiro del suizo fue como un baldazo de agua fría para el mundo entero, motivo por el cual los mensajes de aliento y admiración al tenista no dudaron en inundar las redes. No obstante, es inevitable no recordar el día en el que Federer y Maradona se conocieron, ya que el ídolo argentino destacó el gran talento del suizo.

El encuentro se llevó a cabo en el ATP de Dubai en febrero de 2013, debido a que cuando Roger visitó tierras gauchas, Diego no pudo asistir.

El día que se conocieron

El día que se conocieron, Maradona había ido a presenciar el encuentro entre Juan Martín Del Potro y Somdev Devvarman. Es así que una vez que terminó el duelo entre ambos tenistas, el argentino bajó a la cancha y comenzó a pelotear con el tandilense.

Tras la victoria de Del Potro, el ex jugador de la selección argentina se quedó a presenciar el encuentro entre Roger Federer y Marcel Granollers, en donde el suizo salió victorioso. Al darse por concluida la fecha, ambas estrellas del deporte se juntaron y un traductor los ayudó a comunicarse.

Su Majestad, Roger Federer, definido por Diego Armando Maradona ⚽️❤️🎾pic.twitter.com/1DB1IhjGEJ — VarskySports (@VarskySports) September 15, 2022

Inolvidable mensaje de Maradona a Federer

En 2019, el tenista volvió a Argentina para disputar un torneo de exhibición, sin embargo, no pudo verse nuevamente con “Pelusa” porque se encontraba fuera de la ciudad. De igual manera el astro argentino le dejó un inolvidable mensaje a Roger.

"Hola maestro, máster, máquina como te digo yo; fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en mi país, me llames y me digas lo que necesitas. Quiero que le mandes un beso grandote a tu señora y a tus hijos", dijo Maradona en aquel video mensaje.